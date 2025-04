Calciomercato Juve Bargiggia ridimensiona il rinnovo di Milik | Atto che consente alla Juve di fare questo Poi annuncia | I bianconeri cercano 2-3 attaccanti! Uno può arrivare con uno scambio

Calciomercato Juve, Bargiggia fa una panoramica sui principali movimenti in entrata e in uscita dei bianconeri: tutto parte dal rinnovo di MilikIntervenuto a “RBN Café“, su Radio Bianconera, Paolo Bargiggia ha designato i movimenti in entrata e in uscita relativi al Calciomercato Juve. Tutto parte dal rinnovo di Arkadiusz Milik. Le sue parolerinnovo Milik – «A fronte di un salario piuttosto alto che si aggira Attorno ai 5 milioni lordi, perchè sono loro ad incidere, il rinnovo consente alla Juve di gravar meno sull’attuale bilancio e spalmarlo su due stagioni. Quest’estate sarà messo sul mercato quasi sicuramente, garantendosi però un anno in più che può far valere in sede di altro acquirente. La dirigenza facendo così ha alleggerito i conti sul bilancio finale. Non me lo immagino più nei piani però della società». 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Bargiggia “ridimensiona” il rinnovo di Milik: «Atto che consente alla Juve di fare questo». Poi annuncia: «I bianconeri cercano 2-3 attaccanti! Uno può arrivare con uno scambio» fa una panoramica sui principali movimenti in entrata e in uscita dei: tutto parte daldiIntervenuto a “RBN Café“, su Radio Bianconera, Paoloha designato i movimenti in entrata e in uscita relativi al. Tutto parte daldi Arkadiusz. Le sue parole– «A fronte di un salario piuttosto alto che si aggirarno ai 5 milioni lordi, perchè sono loro ad incidere, ildi gravar meno sull’attuale bilancio e spalmarlo su due stagioni. Quest’estate sarà messo sul mercato quasi sicuramente, garantendosi però un anno in più che può far valere in sede di altro acquirente. La dirigenza facendo così ha alleggerito i conti sul bilancio finale. Non me lo immagino più nei piani però della società». 🔗 Juventusnews24.com

