Calciomercato Juve aumenta la concorrenza per un obiettivo per la difesa! Il Bayern Monaco insidia i bianconeri e provano il gran colpo | l’indiscrezione!

Calciomercato Juve, adesso il Bayern Monaco prova a sfruttare lo stallo di quella trattativa per piazzare il colpo in difesaFabrizio Romano apre uno scenario che potrebbe scombinare i piani del Calciomercato Juve. Attraverso il suo profilo X, il giornalista ha asserito che il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Jonathan Tah.I bavaresi starebbero approfittando della fase di stallo che starebbe vivendo la trattativa tra il Barcellona e lo stesso difensore tedesco, che si svincolerà dal Bayer Leverkusen a fine stagione. C’è un avversario in più sul mercato per la Juve, insomma. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, aumenta la concorrenza per un obiettivo per la difesa! Il Bayern Monaco insidia i bianconeri e provano il gran colpo: l’indiscrezione! , adesso ilprova a sfruttare lo stallo di quella trattativa per piazzare ilinFabrizio Romano apre uno scenario che potrebbe scombinare i piani del. Attraverso il suo profilo X, il giornalista ha asserito che ilavrebbe messo gli occhi su Jonathan Tah.I bavaresi starebbero approfittando della fase di stallo che starebbe vivendo la trattativa tra il Barcellona e lo stesso difensore tedesco, che si svincolerà dal Bayer Leverkusen a fine stagione. C’è un avversario in più sul mercato per la, insomma. .com 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Juve, aumenta la concorrenza su un obiettivo riguardante il reparto arretrato. Ecco chi è interessato e quanto costa il giocatore! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il giocatore in questione è entrato nel mirino di diverse squadre in Italia e in Europa: la situazione Il calciomercato Juve potrebbe subire un’evoluzione in merito a quanto concerne un obiettivo per la difesa. I bianconeri, infatti, devono tirare fuori gli artigli e soprattutto i soldi per Mosquera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Il difensore del Valencia è costa ben 15 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, aumenta la concorrenza per quel super colpo in attacco: tre top club lo hanno messo nel mirino - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, la strada per arrivare al grande sogno di Cristiano Giuntoli per l’attacco si fa sempre più complessa: tre club di Premier League tentano il grande centravanti Il calciomercato Juve potrebbe dover affrontare già un primo bivio decisivo relativo alla scelta del nuovo attaccante. Il super colpo che Cristiano Giuntoli vorrebbe proporre per il reparto avanzato rischia di non essere più così tanto in discesa. 🔗juventusnews24.com

Coppola Juve: aumenta la concorrenza per il difensore! Scout a visionare da vicino l’obiettivo bianconero, cosa succede - di Redazione JuventusNews24Coppola Juve: è in aumento la concorrenza per il difensore del Verona! Scout a visionare da vicino l’obiettivo bianconero, cosa succede Il nome di Diego Coppola è stato accostato al calciomercato Juve in vista della prossima estate. Occhio alla concorrenza però, perché secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X anche il Milan starebbe monitorando il calciatore del Verona. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Hato Juventus, aumenta la concorrenza per il gioiellino dell’Ajax: in corsa ora anche tre top club inglesi. Le ultime - Hato Juventus, aumenta la concorrenza per il gioiellino dell’Ajax: in corsa ora anche tre top club inglesi. Le ultime sul futuro del giovane difensore Nel corso di questi ultimi mesi è stato accostato ... 🔗juventusnews24.com

Tonali Juve: aumenta la concorrenza per il centrocampista! Anche una big europea piomba sulle sue tracce, tutti i dettagli - Come riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona si sarebbe inserito per Sandro Tonali, accostato anche al calciomercato Juve come rinforzo per la prossima estate. Sarebbe stato Andrea Mancini, ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: Gyokeres sbaraglia la concorrenza - La Juventus a fine stagione si avvierà verso una nuova rivoluzione. Con il fallimento del progetto 'giovani' della passata estate, che ha portato i bianconeri all'eliminazione in Champions League ... 🔗calcioline.com