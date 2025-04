Calciomercato Bologna pressing totale per Okoli! Sartori vuole chiudere liberando la cessione di quel giocatore

Calciomercato Bologna, pressing rossoblu per Okoli: il difensore piace molto agli emiliani (su tutti a Giovanni Sartori che lo ha avuto a Bergamo) Il Calciomercato Bologna prevede tra i tanti obiettivi quello di comprare a tutti i costi un difensore: non solo per alzare il livello della squadra, ma anche per compensare quella che sarà .

Calciomercato Bologna, nuovo obiettivo per la difesa: forte pressing per Bertola dello Spezia. Ecco l’indiscrezione - Calciomercato Bologna, nuovo obiettivo per quanto concerne la difesa rossoblu. Bertola dello Spezia diventa una priorità della retroguardia estiva Secondo quanto riportato oggi da Gazzetta.it, il calciomercato Bologna è proiettato a potenziare ulteriormente la difesa: nel mezzo anche un nome abbastanza importante all’insegna del talento e della progettualità della squadra rossoblu. Infatti nel mirino ci […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato, Manna in pressing su Orsolini del Bologna - Il Napoli interessato al laterale del Bologna Orsolini. Il Napoli, nonostante impegnato nella lotta scudetto, è al lavoro già per la prossima stagione. Il direttore … L'articolo Calciomercato, Manna in pressing su Orsolini del Bologna proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Calciomercato Juve, Paolo Rossi fa un nome a sorpresa: «Prenderei lui, giocatore totale che aggiusterebbe tante cose!» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: il giornalista Paolo Rossi ha fatto questo nome come possibile acquisto dei bianconeri. Le sue parole Sul suo profilo X, il giornalista di Juventusnews24 Paolo Rossi ha fatto questo nome in chiave calciomercato per la Juventus. Ecco cosa ha scritto. Come sempre succede nei sogni di mercato, sembra che adesso anche per la #Juve ci sia un solo nome che sistemerebbe tutto: #Tonali. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Bologna: pressing alto per il giocatore, Sartori non apre - Prosegue il pressing di un club nello specifico per provare ad accaparrarsi le giocate del talento italiano. Il Bologna però concentrato ... 🔗msn.com

Calciomercato Bologna, nuovo obiettivo per la difesa: forte pressing per Bertola dello Spezia. Ecco l’indiscrezione - Secondo quanto riportato oggi da Gazzetta.it, il calciomercato Bologna è proiettato a potenziare ulteriormente la difesa: nel mezzo anche un nome abbastanza importante all’insegna del talento e ... 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, rebus Pobega! Bologna in pressing - Calciomercato Milan, da risolvere in casa rossonera il rebus legato al futuro di Pobega: il Bologna vuole riscattarlo con lo sconto Come riportato dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Milan ... 🔗milannews24.com