Calcio successo per il torneo giovanile a sostegno delle popolazioni alluvionate di Firenze

Si è concluso con una partecipazione calorosa e un forte spirito solidale il primo dei due tornei giovanili organizzati dalla Pro Livorno Sorgenti, pensato per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione che ha interessato la città di Firenze. La manifestazione si è tenuta il 25 aprile presso il campo sportivo "Magnozzi" di Livorno, trasformato per l'occasione in un vero e proprio punto di incontro tra sport, solidarietà e valori condivisi.Dodici le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi:Girone A: Pro Livorno Sorgenti, Piaggione Villanova, Academy QMGirone B: Sporting Cecina, Oltrera, Academy TauGirone C: Palazzaccio, Terranuova Traiana, ViareggioGirone D: Colli Marittimi, Giovani Fucecchio, Capezzano PianoreLa giornata ha visto alternarsi sul campo giovani atleti e numerosi tifosi, tra famiglie e appassionati, in un clima di entusiasmo, partecipazione e fair play.

