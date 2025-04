Calcio pirotecnico 3-3 tra Barcellona ed Inter nell’andata delle semifinali di Champions League

pirotecnico 3-3 il match tra Barcellona ed Inter, valido per l'andata delle semifinali della Champions League 2024-2025 di Calcio: resta tutto aperto per l'accesso alla finale, ma per i nerazzurri, che comunque avranno il vantaggio di giocare in casa il match di ritorno, c'è il rammarico per non aver concretizzato due gol di margine nella prima frazione, chiusa sul 2-2, ed uno nella ripresa.Nel primo tempo bastano 30? all'Inter per passare in vantaggio: Dumfries crossa per Thuram, che di tacco zittisce il pubblico di casa e sigla lo 0-1. Replica il Barcellona con due occasioni per Torres al 12? ed al 20?, ma al 21? l'Inter trova lo 0-2: Dumfries raccoglie la sponda di Acerbi ed in acrobazia firma il raddoppio.Accorciano subito i blaugrana: al 24? Yamal batte Sommer al culmine di una bella azione personale e trova l'1-2.

