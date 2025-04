Calcio Palladino | Sogniamo di arrivare in finale

Palladino a Sky alla vigilia – Sta bene, abbiamo parlato, è sereno e carico per poter giocare. Devo fare tante considerazioni perché è stato lontano dal campo per una settimana, però è rientrato con grande voglia. Abbiamo una partita molto importante sia domani che domenica contro la Roma, poi avremo il ritorno giovedì prossimo. Sono tante gare, devo gestire un gruppo che mi sta dando grandi soddisfazioni. Stiamo bene tutti, siamo carichi, ovviamente per domani abbiamo grandi motivazioni per fare una prestazione importante”. Sul Real Betis dice: “Il valore degli avversari è assoluto: una squadra matura, composta da grandi campioni che hanno calcato palcoscenici importanti e con un grande allenatore. 🔗 Roma, 30 apr. (askanews) – Giornata di vigilia per la Fiorentina, che domani alle 21 scenderà in campo a Siviglia contro il Real Betis per l’andata delle semifinali di Conference League. “Kean è rientrato ieri, si è allenato regolarmente – le parole dia Sky alla vigilia – Sta bene, abbiamo parlato, è sereno e carico per poter giocare. Devo fare tante considerazioni perché è stato lontano dal campo per una settimana, però è rientrato con grande voglia. Abbiamo una partita molto importante sia domani che domenica contro la Roma, poi avremo il ritorno giovedì prossimo. Sono tante gare, devo gestire un gruppo che mi sta dando grandi soddisfazioni. Stiamo bene tutti, siamo carichi, ovviamente per domani abbiamo grandi motivazioni per fare una prestazione importante”. Sul Real Betis dice: “Il valore degli avversari è assoluto: una squadra matura, composta da grandi campioni che hanno calcato palcoscenici importanti e con un grande allenatore. 🔗 Ildenaro.it

Su altri siti se ne discute

Palladino incorona Fagioli: «È un campione, può arrivare ad altissimi livelli». Poi “punge” la Juventus - di Redazione JuventusNews24Palladino incorona Fagioli: «È un campione». Le dichiarazioni sull’ex Juventus: cosa ha detto il tecnico della Fiorentina Dopo Fiorentina–Atalanta, Palladino ha esaltato ancora una volta l’ex Juve Nicolò Fagioli. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa. FAGIOLI – «Ha grandi margini, è un campione. Guardate che giocate nello stretto, ma anche la fase di non possesso: parlavo di questo con lui l’altro giorno e se continua così può arrivare ad altissimi livelli. 🔗juventusnews24.com

Palladino rammaricato dopo Inter Fiorentina: «Usciamo da San Siro a testa alta. Non parlo mai di arbitri ma quel calcio d’angolo…» - di Redazione JuventusNews24Palladino rammaricato dopo Inter Fiorentina: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo la sconfitta L’allenatore della Fiorentina Palladino ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter analizzando anche l’episodio arbitrale che ha portato all’angolo da cui è nato il vantaggio dei nerazzurri su cui ci sono state tante polemiche anche dei tifosi della Juve. PAROLE – «Rifarei assolutamente le stesse scelte, per quella che è stata la grande prestazione di giovedì e perché do grande importanza alla meritocrazia. 🔗juventusnews24.com

Palladino post Celje Fiorentina: «E’ tutto aperto e vogliamo passare il turno. Ce la vogliamo giocare per arrivare fino in fondo» - Palladino, allenatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nel post gara contro il Celje. Ecco cosa ha detto il tecnico dei viola Raffaele Palladino, tecnico dei viola, ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky Sport nel post gara di Celje Fiorentina , match valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League. PARTITA – «Non mi ero […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio, Palladino: Sogniamo di arrivare in finale; Ma Kean giocherà? Le parole di Palladino prima del Betis; Palladino verso Real Betis-Fiorentina: “Kean è pronto. Sogniamo la finale”; Fiorentina, Palladino: Kean pronto per giocare, Colpani deve recuperare condizione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Calcio, Palladino: “Sogniamo di arrivare in finale” - Roma, 30 apr. (askanews) – Giornata di vigilia per la Fiorentina, che domani alle 21 scenderà in campo a Siviglia contro il Real Betis per l’andata delle semifinali di Conference League. “Kean è rient ... 🔗askanews.it

Conference League, Palladino: 'Gara perfetta per coronare un sogno' - Raffaele Palladino ha convocato 21 giocatori, fra questi c'è anche Moise Kean rientrato da una settimana di permesso per dolorosi motivi familiari. 🔗ansa.it

Palladino carica la Fiorentina per il Betis: "Vogliamo arrivare fino in fondo. Kean è sereno" - L'allenatore della Viola ha parlato con Gosens alla vigilia della semifinale di andata di Conference League: tutte le dichiarazioni ... 🔗msn.com