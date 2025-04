Calcio Napoli Di Lorenzo | Scudetto? Tutto è nelle nostre mani

Calcio Napoli, Giovanni Di Lorenzo, carica la squadra e l’ambiente in vista delle ultime quattro gare di campionato. “Si parla di Scudetto nello spogliatoio, siamo a un punto cruciale. All’inizio sembrava irraggiungibile, ora siamo lì: difficile, ma ce la giochiamo. Tutto è nelle nostre mani. Con il lavoro e con il sacrificio . 🔗 2anews.it - Calcio Napoli, Di Lorenzo: “Scudetto? Tutto è nelle nostre mani” Il capitano del, Giovanni Di, carica la squadra e l’ambiente in vista delle ultime quattro gare di campionato. “Si parla dinello spogliatoio, siamo a un punto cruciale. All’inizio sembrava irraggiungibile, ora siamo lì: difficile, ma ce la giochiamo.. Con il lavoro e con il sacrificio . 🔗 2anews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Di Lorenzo sullo scudetto: «Napoli spera in un passo falso dell’Inter» - Giovanni Di Lorenzo ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, sottolineando in maniera strategica il pensiero del Napoli in merito al futuro dell’annata. IL COMMENTO – Giovanni Di Lorenzo si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli a seguito della vittoria dei partenopei sul Milan per 2-1. Il calciatore azzurro ha così parlato del match: «Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, soprattutto dopo il pareggio di Venezia. 🔗inter-news.it

Calcio femminile, Juventus ko contro la Fiorentina nel 3° turno della Poule Scudetto. Pari tra Sampdoria e Napoli - Andate in archivio le partite del sabato dedicate alle Poule Salvezza e Scudetto del campionato di calcio femminile di Serie A. Punti molto pesanti erano in palio allo stadio ‘La Sciorba’, con la Sampdoria intenzionata a fare bottino pieno per scavalcare il Napoli e tornare a sorridere dopo tre sconfitte di fila. Alla fine c’è stato un pari a reti bianche che ha dato modo alle partenopee di mantenere inalterato il margine di due lunghezze sulla Samp in una partita in cui la concretezza non è stata la caratteristica principale. 🔗oasport.it

Calcio Napoli, Lukaku: “Scudetto? Per noi un sogno, la favorita è l’Inter” - L’attaccante del Calcio Napoli ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’ultima parte di stagione, a due giorni dal big match contro il Milan. Romelu Lukaku ha concesso una lunga intervista a Radio Crc, in cui l’attaccante del Calcio Napoli ha parlato di vari argomenti, a cominciare dal suo arrivo in azzurro. “Dopo un minuto dalla telefonata di […] 🔗2anews.it

Ne parlano su altre fonti

Napoli, Di Lorenzo: Scudetto, è tutto nelle nostre mani; Napoli, Di Lorenzo: Conte l'uomo giusto per un sogno; Di Lorenzo: Scudetto? È tutto nelle nostre mani. Il Napoli aveva bisogno di uno come Conte; Napoli, Di Lorenzo: Scudetto? È tutto nelle nostre mani ora. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calcio: Di Lorenzo, lo scudetto? tutto è nelle nostre mani - (ANSA) - NAPOLI, 30 APR - "Si parla di scudetto nello spogliatoio, siamo a un punto cruciale. All'inizio sembrava irraggiungibile, ora siamo lì: difficile, ma ce la giochiamo. Tutto è nelle nostre man ... 🔗msn.com

Pagina 0 | Di Lorenzo: "Scudetto nelle mani del Napoli. Conte subito sincero e leale" - Le parole del capitano azzurro: "Vogliamo portare a casa la vittoria. Kvaratskhelia? Gli auguro il meglio, anche di vincere la Champions League" ... 🔗tuttosport.com

Di Lorenzo: "Scudetto? È tutto nelle nostre mani. Il Napoli aveva bisogno di uno come Conte" - "Ci crediamo, faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo". Musica e parole di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, che spera di arrivare ad alzare il secondo scudetto della sua avventura in Camp ... 🔗msn.com