Calcio femminile Alessandro Orlandi svela | Fenomeno in crescita Juve avanti alle altre

Calcio femminile è in costante crescita e a parlarne è Alessandro Orlandi fondatore di Assist Women, una delle realtà più vincenti del panorama nazionale

Assist Women si conferma una realtà di spicco nel Calcio femminile italiano. Si tratta di un'agenzia che si distingue per la sua visione avantaza e i successi che ha conseguito nel tempo. Guidata da Alessandro Orlandi, la stessa agenzia ha segnato importanti trasferimenti nei maggiori campionati europei a livello femminile, come quello recente di Arianna Caruso dalla Juventus al Bayern Monaco. Non sono mancati anche altri colpi come quelli di Linari o Dragoni.

L'elemento che contraddistingue Assist Women è l'attenzione meticolosa ai particolari e un supporto completo e professionale alle atlete, non sempre tutelate in Italia.

