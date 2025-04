Calcio | Barcellona-Inter 3-3 i nerazzurri sognano la finale

Barcellona e Inter l’andata delle semifinali di Champions League al Montjuic. Gara bellissima: l’Inter gioca con coraggio, segna 3 gol e si giocherà l’accesso alla finale a San Siro partendo alla pari con i blaugrana. Al primo affondo nerazzurri avanti con un gol di tacco di Thuram. Dumfries fa 2-0 al 21?. Il Barça si scuote e accorcia immediatamente con Yamal e prima del break trova il 2-2 con Torres. Nella ripresa, ancora Dumfries riporta avanti l’Inter, Raphinha dopo 2? costringe Sommer all’autogol. Rete annullata a Mkhitaryan e traversa di Yamal nel finale. Si decide tutto il 6 maggio a San Siro. L'articolo Calcio: Barcellona-Inter 3-3, i nerazzurri sognano la finale proviene da Ildenaro.it. 🔗 Roma, 30 apr. (askanews) – Finisce 3-3 tral’andata delle semifinali di Champions League al Montjuic. Gara bellissima: l’gioca con coraggio, segna 3 gol e si giocherà l’accesso allaa San Siro partendo alla pari con i blaugrana. Al primo affondoavanti con un gol di tacco di Thuram. Dumfries fa 2-0 al 21?. Il Barça si scuote e accorcia immediatamente con Yamal e prima del break trova il 2-2 con Torres. Nella ripresa, ancora Dumfries riporta avanti l’, Raphinha dopo 2? costringe Sommer all’autogol. Rete annullata a Mkhitaryan e traversa di Yamal nel. Si decide tutto il 6 maggio a San Siro. L'articolo3-3, ilaproviene da Ildenaro.it. 🔗 Ildenaro.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Calcio – Gravissimo episodio dopo Latina-Trapani di ieri: un giocatore dei nerazzurri fermato in strada e colpito con un pugno in volto - Violenza fuori dal campo: calciatore assalito dopo Latina-Trapani Una giornata di sport si è trasformata in un gravissimo episodio di violenza fuori dallo stadio, con un’aggressione che ha coinvolto Tamir Berman, difensore argentino del Latina Calcio 1932. Al termine del match contro il Trapani, terminato 0-2, il calciatore è stato seguito da un’auto poco dopo aver lasciato lo stadio Francioni. 🔗dayitalianews.com

Scandalo nel calcio boliviano: un calciatore non è chi dice di essere, club stangato con -33 punti - Un scandalo si è abbattuto sulla massima serie boliviana: una delle squadre più forti, l'Aurora, è stata penalizzata di ben 33 punti per aver fatto giocare sotto falsa identità Montaño. Il calciatore, che è nel giro della nazionale, è stato squalificato due anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

