Calabria denuncia gli stupri subiti a 14 anni | insultata minacciata e frustata Arrestata la zia che voleva farle ritirare la querela

Calabria, una donna di 79 anni ha minacciato la nipote, figlia di suo fratello defunto. Presa pure a sassate, strattonata e finanche frustata”, la ragazzina per la zia era “colpevole” di aver denunciato, nel 2023, il branco che l’aveva ripetutamente stuprata. Una violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2017, quando la vittima aveva appena 14 anni. Grazie alle sue dichiarazioni e a quelle di un’altra coetanea la Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, ha eseguito le operazioni “Masnada” e “Masnada bis”, arrestando i suoi aguzzini alcuni dei quali sono stati già condannati. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Calabria, denuncia gli stupri subiti a 14 anni: insultata, minacciata e frustata. Arrestata la zia che voleva farle ritirare la querela “Non uscire, stattene a casa, ancora non ti è bastato quello che ti è successo, che vai a fare la puttana in mezzo alla strada?”. “Devi morire, puttana”. Sono solo alcune delle frasi con le quali a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio, una donna di 79ha minacciato la nipote, figlia di suo fratello defunto. Presa pure a sassate, strattonata e finanche”, la ragazzina per la zia era “colpevole” di averto, nel 2023, il branco che l’aveva ripetutamente stuprata. Una violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2017, quando la vittima aveva appena 14. Grazie alle sue dichiarazioni e a quelle di un’altra coetanea la Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, ha eseguito le operazioni “Masnada” e “Masnada bis”, arrestando i suoi aguzzini alcuni dei quali sono stati già condannati. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

