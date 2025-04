Calabria | denuncia gli abusi dei rampolli delle cosche i parenti la picchiano per farla ritrattare

Repubblica.it - Calabria: denuncia gli abusi dei rampolli delle cosche, i parenti la picchiano per farla ritrattare È successo a Reggio. La zia della vittima, 78 anni, e il cugino di 47 sono ora colpiti da provvedimenti restrittivi 🔗 Repubblica.it

Calabria: denuncia gli abusi dei rampolli delle cosche, i parenti la picchiano per farla ritrattare; Denuncia lo stupro dei rampolli di ‘ndrangheta: i parenti la frustano per farla ritrattare; Reggio Calabria, violentata e filmata per due anni: tre ragazzi arrestati; Reggio Calabria, le due minorenni violentate a ripetizione: la paura dei rampolli di 'ndrangheta e il coraggio di denunciare. «Hanno combattuto da sole contro tutti». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calabria: denuncia gli abusi dei rampolli delle cosche, i parenti la picchiano per farla ritrattare - È successo a Reggio. La zia della vittima, 78 anni, e il cugino di 47 sono ora colpiti da provvedimenti restrittivi ... 🔗repubblica.it

Denunciò gli abusi dei rampolli delle cosche: zia e cugino della vittima condannati per minacce - Madre e figlio accusati di violenze e minacce verso la giovane testimone del processo sugli abusi di gruppo tra il 2022 e il 2023 ... 🔗msn.com

Denuncia lo stupro dei bulli rampolli di 'ndrangheta: frustata a sangue - Punita per non aver ritrattato le accuse. Arrestata la nonna di 78 anni, per uno zio divieto di avvicinamento alla giovane ... 🔗msn.com