Cala Goloritzè in Sardegna eletta la spiaggia più bella del mondo

Cala Goloritzè in Sardegna, è la spiaggia più bella al mondo tra 50 nella classifica The World's 50 Best Beaches del 2025. La lista, si legge sul sito, è il risultato di innumerevoli giorni trascorsi dai nostri giudici, dai Beach Ambassador e dal team di World's 50 Beaches a esplorare le spiagge di .L'articolo Cala Goloritzè in Sardegna eletta la spiaggia più bella del mondo proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) –in, è lapiùaltra 50 nella classifica The World's 50 Best Beaches del 2025. La lista, si legge sul sito, è il risultato di innumerevoli giorni trascorsi dai nostri giudici, dai Beach Ambassador e dal team di World's 50 Beaches a esplorare le spiagge di .L'articoloinlapiùdelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nelpiù amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cala Goloritzè in Sardegna eletta spiaggia più bella del mondo nel 2025 - "Un anfiteatro mistico in Italia". Cala Goloritzè la distesa di ciottoli bianchi e dall'acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, è la spiaggia più bella al mondo tra le 50 del The World's 50 Best Beaches del 2025. Supera alcune delle più belle località al mondo tra le quali Filippine, Tailandia, Polinesia Francese e Seychelles. Nella classifica mondiale compare al 50/o posto un'altra spiaggia italiana, anch'essa in Sardegna: La Pelosa di Stintino, nel Sassarese. 🔗quotidiano.net

Cala Goloritzè eletta spiaggia più bella del mondo - AGI - L'Italia si riprende lo scettro di detentrice della spiaggia più bella del mondo. Almeno secondo il sito 'The World's 50 Best Beaches' che da anni elegge i migliori siti di tutto il pianeta. Cala Goloritzè, con i suoi ciottoli davanti a una distesa di acqua cristallina senza eguali, è stata collocata al primo posto rendendo la Sardegna una delle mete più ambite anche per la prossima estate. La località ogliastrina ha preceduto alcuni dei luoghi più iconici come Entalula Beach, nelle Filippine, e Bang Bao, in Thailandia. 🔗agi.it

Cala Goloritzè è la spiaggia più bella del mondo - Nel 2025 la spiaggia sarda Cala Goloritzè dell’Ogliastra sulla costa orientale dell’isola è stata eletta la più bella del mondo, conquistando il primo posto assoluto nella classifica The World’s 50 Best Beaches, superando Cala Mariolu che l’anno precedente era al secondo posto in Europa. Il riconoscimento grazie a una serie di motivazioni legate alla sua […] The post Cala Goloritzè è la spiaggia più bella del mondo appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it