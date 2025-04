Cagliari vs Udinese | le probabili formazioni

Cagliari vs Udinese si giocherà sabato 3 maggio 2025 alle ore 15 presso l’Unipol Arena.Cagliari VS Udinese: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi intravedono finalmente la salvezza. Gli otto punti sulla zona retrocessione, a quattro giornate dal termine, non sono ancora sufficienti per festeggiare la salvezza, ma consentono di gestire. Una eventuale vittoria metterebbe il sigillo sulla loro permanenza in A.I friulani, dopo aver raggiunto la salvezza, hanno tirato i remi in barca e per questo rischiano di sporcare il bel campionato fatto. La squadra di Runjiac non vince da due mesi e da allora il loro rendimento è crollato, raccogliendo in cinque partite 4 vittorie e un pareggio. 🔗 Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Udinese: le probabili formazioni Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. Manca solo la matematica ai sardi per certificare la salvezza è questa potrebbe avere in caso di vittoria contro i friulani.vssi giocherà sabato 3 maggio 2025 alle ore 15 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi intravedono finalmente la salvezza. Gli otto punti sulla zona retrocessione, a quattro giornate dal termine, non sono ancora sufficienti per festeggiare la salvezza, ma consentono di gestire. Una eventuale vittoria metterebbe il sigillo sulla loro permanenza in A.I friulani, dopo aver raggiunto la salvezza, hanno tirato i remi in barca e per questo rischiano di sporcare il bel campionato fatto. La squadra di Runjiac non vince da due mesi e da allora il loro rendimento è crollato, raccogliendo in cinque partite 4 vittorie e un pareggio. 🔗 Sport.periodicodaily.com

