Cadavere trovato nel Po con taglio alla gola | ipotesi omicidio

Il corpo senza vita di un giovane uomo è stato rinvenuto nelle scorse ore sull'argine del fiume Po, nel territorio comunale di Zinasco, in provincia di Pavia. Il ritrovamento ha dato immediato avvio a un'indagine da parte dei carabinieri, che al momento non escludono alcuna pista, inclusa quella dell'omicidio. La vittima, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, sarebbe un turista tedesco che si trovava in zona per un soggiorno all'aperto insieme ad alcuni amici. Il cadavere presentava una profonda ferita alla gola, elemento che ha fin da subito indirizzato le ipotesi investigative verso una morte violenta. Poco distante dal corpo, è stato ritrovato anche un coltello, che potrebbe essere compatibile con la lesione riportata.

Pavia, cadavere trovato nel Po con taglio alla gola: ipotesi omicidio - Il cadavere di un giovane è stato trovato alcune ore fa sull'argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia: i carabinieri indagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omicidio. Il corpo, che secondo le prime informazioni sarebbe di un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con amici, presentava una ferita alla gola. Accanto c'era un coltello. Gli investigatori sono sul posto, in una zona in aperta campagna vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca. 🔗tg24.sky.it

Trovato un cadavere nel Po in centro a Torino: è di un uomo sui 30 anni - Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato nel fiume Po, in pieno centro di Torino. Il corpo è stato avvistato intorno alle 11:30 di mercoledì 19 febbraio e recuperato mezz’ora dopo, alle 12:00, nei pressi di via Sineo, a poca distanza dal ponte di corso Regina Margherita.Leggi anche: Caserta, cadavere ripescato nel fiume Volturno Nessun segno di violenza sul corpo Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma. 🔗thesocialpost.it

Trovato un cadavere nel Po: è di un uomo sui 30 anni - Il cadavere di un uomo sulla trentina è stato trovato nel fiume Po, in pieno centro a Torino. Come riportano i colleghi di TorinoToday, sono ancora in corso gli accertamenti sul corpo. Da quanto è trapelato, l'uomo aveva dei tatuaggi. Non sarebbero presenti segni riconducibili a una morte... 🔗today.it

Cadavere di un giovane con una ferita alla gola trovato sulla riva del Po nel Pavese: ipotesi omicidio - Il cadavere di un turista tedesco è stato trovato nelle scorse ore sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Il corpo avrebbe una ferita alla gola e poco lontano sarebbe stato rinvenuto un coltello. 🔗fanpage.it

Torino, cadavere con ferite d’arma da taglio: la scientifica nell’appartamento - Carabinieri e scientifica sul posto, in un appartamento a Torino, dove un uomo di circa mezza età, cittadino cinese, è stato trovato morto nel quartiere Barriera di Milano. A dare l’allarme al ... 🔗msn.com