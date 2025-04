Cadavere di un giovane con una ferita alla gola trovato sulla riva del Po nel Pavese | ipotesi omicidio

Cadavere di un turista tedesco è stato trovato nelle scorse ore sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Il corpo avrebbe una ferita alla gola e poco lontano sarebbe stato rinvenuto un coltello. L'ipotesi è che si sia trattato di omicidio. 🔗 Ildi un turista tedesco è statonelle scorse oredel Po a Zinasco (Pavia). Il corpo avrebbe unae poco lontano sarebbe stato rinvenuto un coltello. L'è che si sia trattato di. 🔗 Fanpage.it

Cadavere di un giovane trovato sull’argine del Po nel Pavese: aveva una ferita alla gola - Il cadavere di un giovane è stato trovato sull’argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe di un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con degli amici. Il corpo presentava una ferita alla gola e accanto c’era un coltello. Sul posto, una zona in aperta campagna vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca, sono arrivati i carabinieri che indagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omicidio. 🔗ilfattoquotidiano.it

