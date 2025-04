Cacio e pepe ecco l' ingrediente segreto per renderla perfetta

pepe e la pasta: sono questi i passaggi da compiere per preparare una pasta Cacio e pepe con i fiocchi. A svelare la ricetta perfetta di uno dei piatti più amati della tradizione italiana è un curioso studio, pubblicato sulla rivista Physics of Fluids, condotto dagli scienziati dell'Università di Barcellona, del Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, dell'Università di Padova e dell'Institute of Science and Technology in Austria. La scoperta dei ricercatori Il team, guidato da Ivan Di Terlizzi, ha riportato il segreto scientifico per la realizzazione di uno dei condimenti più iconici della pasta italiana. Sebbene abbia solo tre ingredienti, la Cacio e pepe non è affatto un primo semplice da cucinare, perché il formaggio tende ad agglomerarsi, trasformando quella che dovrebbe essere una salsa liscia e cremosa in un pasticcio filante e appiccicoso.

