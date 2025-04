Cacciato senza un motivo Fuori dalla Rai dopo 20 anni lo sfogo del conduttore

anni Duemila descrive la sua vita semplice e ordinata, in netto contrasto con l'effervescenza del piccolo schermo. Il celebre presentatore, noto soprattutto per aver guidato per 16 anni uno storico programma (e 20 anni in azienda), torna a raccontarsi in occasione del debutto teatrale con lo spettacolo "Ieri, oggi e domani", in scena dal 2 maggio al Teatro Manzoni di Milano, con repliche previste anche a Roma e Torino. Resta vivissimo nella memoria collettiva il suo entusiasmo contagioso, la voce squillante e quell'energia che ha accompagnato l'infanzia di tre generazioni.

La vita di Giovanni Muciaccia dopo Art Attack: «La Rai mi fece fuori senza motivo, ho rifiutato molte volte i reality show» - Tutti lo ricordano come il volto di Art Attack, lo storico programma di Disney Channel, poi approdato su Rai Due, che per anni – dal 1998 al 2005 e poi dal 2010 al 2018 – ha ispirato decine e decine di “lavoretti” a tutti i bambini italiani. Oggi Giovanni Muciaccia si è buttato nel mondo del teatro con il suo nuovo spettacolo «Ieri, oggi e domani», che debutta il 2 maggio al Teatro Manzoni di Milano. 🔗open.online

