Busitalia Campania | potenziamento dei servizi in occasione del Primo Maggio

Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane), in occasione delle festività del 1° Maggio, su richiesta dell'amministrazione comunale di Salerno, potenzia il servizio di trasporto pubblico urbano nella città, così come già fatto per lo scorso 25 aprile. L'iniziativa prevede 24 corse AR aggiuntive complessive sulle linee 5 (circolare Zona Industriale – Ligea – Zona Industriale) e 19 (Salerno Vinciprova – Croce), con l'obiettivo di garantire una Maggiore accessibilità alla mobilità urbana in giornate caratterizzate da significativi flussi di cittadini e turisti, oltre al normale servizio di trasporto festivo già in vigore. Il potenziamento di corse, infatti, integra il programma di esercizio dei servizi aggiuntivi finanziati con risorse proprie dal Comune di Salerno.

