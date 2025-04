Bus elettrico coinvolto in nuovo incidente sulla Strada Parco | cresce la preoccupazione

Un nuovo incidente ha coinvolto un bus elettrico della linea "V1 – La Verde" sulla Strada Parco, all'incrocio con via Torrente Piomba. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, un'automobile avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso, entrando in collisione con il mezzo pubblico. L'anziano alla guida dell'auto ha riportato lievi ferite. L'azienda di trasporto TUA ha dichiarato che, dai dati registrati dai dispositivi di bordo, il bus procedeva con semaforo verde e a una velocità inferiore ai 30 kmh. La società ha espresso rammarico per l'accaduto e ha invitato i cittadini a prestare massima attenzione e a rispettare la segnaletica Stradale, soprattutto in presenza di impianti semaforici.

