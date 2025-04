Buongiorno la coperta corta ha costretto Conte a prendersi un rischio Repubblica

Buongiorno, la coperta corta ha costretto Conte a prendersi un rischio (Repubblica)

Dopo Neres e Juan Jesus, il Napoli perde anche Buongiorno per le ultime quattro giornate della lotta scudetto con l'Inter di Simone Inzaghi. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il primo stop per il pilastro del reparto arretrato azzurro era arrivato alla vigilia della trasferta di Bologna, a causa di una tendinopatia all'adduttore. Poi le due assenze con Empoli e Monza e il rientro in extremis con i granata, causato indirettamente dallo stato febbrile di Raspadori. Tutta colpa della coperta corta, che ha costretto Conte a prendersi un rischio e a ridisegnare la sua squadra a pochissime ore dal calcio d'inizio: mettendo da parte il 3-5-2 provato nel corso della settimana e rispolverando per causa di forza maggiore il 4- 3- 3, con Olivera che era rimasto alla fine terzino sinistro e con Spinazzola avanzato nel tridente.

Cassano: «L’Inter con il Parma ha buttato nel cesso la partita! Scudetto? Il Napoli ha la coperta corta…» - di RedazioneCassano: «L’Inter con il Parma ha buttato nel cesso la partita! Scudetto? Il Napoli ha la coperta corta…» Le parole di FantAntonio Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano, ha parlato cosi del duello Napoli Inter: LE PAROLE- «Se Rrahmani mette la palla in mezzo, il Napoli può vincere la gara non meritando. Il Bologna è impressionante. Italiano l’ha fatta diventare una squadra clamorosamente forte, meritava la vittoria. 🔗internews24.com

Napoli, la coperta è corta - Il Napoli torna con un punto dall’Olimpico. C’è sicuramente da essere soddisfatti: la Lazio è squadra brillante in questo momento. Tuttavia pareggiare ancora una volta nei minuti finali non fa piacere. Addetti ai lavori e tifosi addebitano gli ultimi tre pareggi alla mancanza di ricambi adeguati in rosa. Il mercato di Gennaio sicuramente non è stato gestito al meglio, nonostante gli ostacoli di cui siamo a conoscenza. 🔗terzotemponapoli.com

