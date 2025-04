Buon Primo Maggio I ringraziamenti ai fornacini e al Comune

Buon Primo Maggio. Le strade, la piazza, il paese, sono già colorate di prima mattina e appare semplice immaginare la strada circondata di bandiere tricolore che domani, in particolare. sarà sgombra dal traffico quotidiano per fare spazio alla giornata dedicata alla Festa del Primo Maggio, con la passeggiata tra gli stand e in mezzo alle aiuole fiorite che profumano l'aria di primavera.Allora via agli acquisti; dalla più piccola pianta fiorita a quella rigogliosa che inorgoglisce il passante che sfila lungo via della Repubblica, con le mani occupate dai sacchetti colorati e dalle cassette di legno strapiene di aromi, fino all'arbusto più importante, che è stato appena prenotato da un rivenditore di fiducia presente nella piazza per essere poi impiantato e che diventerà nel tempo un ricordo indelebile della straordinaria giornata passata a Fornaci, dopo aver arricchito il giardino di casa.

Torna Avanti Pop*, la festa del Primo Maggio con musica, arte, giochi e buon cibo - L’associazione di promozione sociale ARCI Pepita Ramone insieme alla Piccola Birreria Kowalski, il Ristorante Kowalski, ARCI Genova e la Rete d’impresa Contatto presentano “Avanti Pop*”: un momento di commemorazione, svago, musica, ballo, arte e buon cibo nella giornata dedicata ai lavoratori... 🔗genovatoday.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

