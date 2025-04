Bullismo la denuncia | Mia figlia lasciata sola

Bullismo, vittima una ragazzina di 13 anni. E’ un venerdì sera come tanti altri e i ragazzi sono in pizzeria, quando inizia lo sfottò e i lanci della pizza, la situazione si fa sempre più insostenibile. La ragazza vittima del gesto di Bullismo scoppia a piangere, telefona alla madre nella speranza che la venga a riprendere. Intanto i bulli e le amiche la lasciano sola, in lacrime, di notte, su una panchina. Una storia che ha indignato profondamente la mamma della minore, che alla fine ha scoperchiato il velo dell’ipocrisia. "Mia figlia – ci ha raccontato la mamma di Spinetoli – è stata vittima di alcuni bulli, venerdì sera, mentre era in pizzeria a Castel di Lama, un gruppetto di coetanei del luogo l’hanno presa in giro, le hanno cominciato a tirare la pizza con cattiveria, non è la prima volta. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Bullismo, la denuncia: "Mia figlia lasciata sola" Castel di Lama protagonista di una triste storia di, vittima una ragazzina di 13 anni. E’ un venerdì sera come tanti altri e i ragazzi sono in pizzeria, quando inizia lo sfottò e i lanci della pizza, la situazione si fa sempre più insostenibile. La ragazza vittima del gesto discoppia a piangere, telefona alla madre nella speranza che la venga a riprendere. Intanto i bulli e le amiche la lasciano, in lacrime, di notte, su una panchina. Una storia che ha indignato profondamente la mamma della minore, che alla fine ha scoperchiato il velo dell’ipocrisia. "Mia– ci ha raccontato la mamma di Spinetoli – è stata vittima di alcuni bulli, venerdì sera, mentre era in pizzeria a Castel di Lama, un gruppetto di coetanei del luogo l’hanno presa in giro, le hanno cominciato a tirare la pizza con cattiveria, non è la prima volta. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

