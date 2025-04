Buitoni e il sociale | alla festa della Pasta la mostra tra memoria comunità e impresa

All'interno del programma della manifestazione "I Primi dei Primi", in programma a Sansepolcro dal 2 al 4 maggio 2025, sarà inaugurata venerdì 2 maggio alle ore 18:30 la mostra dedicata alla storica azienda borghese, promossa e organizzata dal Cral Buitoni.L'esposizione sarà allestita nelle sale di Palazzo Alberti, in via XX Settembre e sarà visitabile per tutta la durata della manifestazione. La mostra – a ingresso libero – rappresenta un'occasione unica per ripercorrere l'impegno sociale della storica azienda di paste alimentari attraverso 160 fotografie e 35 video inediti, che raccontano il legame profondo tra la Buitoni e il proprio personale, ben oltre i confini della fabbrica.

