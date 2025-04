Bufera Juve | Douglas Luiz rischia grosso che mazzata per il brasiliano

Douglas Luiz sempre più nella Bufera. La Juventus è infuriata per il suo sfogo social: in arrivo una mazzata per il brasiliano.Si avvicina sempre di più ai titoli di coda il matrimonio tra la Juventus e Douglas Luiz. Il recente sfogo social del 26enne brasiliano, rimasto costantemente ai margini del progetto tra infortuni vari e scelte tecniche, non è passato infatti inosservato agli occhi della dirigenza che, in queste ore, sperava di potersi concentrare unicamente sulla fondamentale sfida di campionato contro il Bologna in programma domenica sera valevole per il quarto posto.Bufera Juve: Douglas Luiz rischia grosso, che mazzata per il brasiliano (LaPresse) TvPlay.itLe critiche mosse dall'ex Aston Villa, invece, hanno spiazzato ed irritato il club che per tutta risposta, stando a quanto riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', sta valutando l'idea di adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Bufera Douglas Luiz, in discoteca dopo Juve-Atalanta? Tifosi furiosi - Il brasiliano sarebbe stato pizzicato da alcuni juventini in un locale di Torino poche ore dopo la disfatta contro la squadra di Gasperini Bufera Douglas Luiz, con la notizia – tutta da confermare – secondo cui il centrocampista brasiliano sarebbe stato pizzicato in discoteca da alcuni tifosi della Juve nella notte di lunedì, appena poche ore dopo la disfatta casalinga con l’Atalanta. Bufera Douglas Luiz, in discoteca dopo Juve-Atalanta? Tifosi furiosi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Clamoroso Juve, Douglas Luiz nella bufera: che batosta dopo l’Atalanta - Clamoroso quanto accaduto con Douglas Luiz dopo la sconfitta contro l’Atalanta: i tifosi della Juventus sono inferociti. La Juventus sta lavorando per la trasferta da disputare contro la Fiorentina. Il clima non è dei migliori a Torino soprattutto dopo la sconfitta arrivata in casa contro l’Atalanta ma Thiago Motta sa di essere sul filo del rasoio e spronerà i suoi giocatori a fare del proprio meglio. 🔗tvplay.it

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz ha fatto arrabbiare la Juventus: il duro sfogo può produrre una multa pesantissima - Il calciatore brasiliano sui social ha avuto un duro sfogo che la Juventus non ha preso bene. Douglas Luiz potrebbe ora ricevere una pesante multa. 🔗fanpage.it

Gazzetta - La Juventus valuta la multa a Douglas Luiz per il suo sfogo social - Il clamoroso sfogo via social di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato alla Juventus nell`estate 2024, non è piaciuto per nulla alla società bianconera.. 🔗msn.com

Douglas Luiz, l’attacco a Motta e il punto di non ritorno: la replica della Juve - A completare la stagione fallimentare in campo, tra infortuni e prestazioni opache, il suo clamoroso sfogo sui social: “In panchina pure se stavo bene” ... 🔗msn.com