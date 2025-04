Bryan Danielson | È stato il tributo a Brodie Lee a spingermi verso la AEW

Bryan Danielson ha recentemente svelato il momento esatto che lo ha spinto ad allontanarsi dalla WWE e sorprendentemente, non aveva nulla a che fare con titoli o tempi televisivi.In una nuova intervista con TalkSport.com, Danielson ha raccontato che la vera svolta è arrivata con lo show tributo che la AEW ha dedicato a Brodie Lee nel 2020. Quel momento, carico di emozione e rispetto, gli ha fatto percepire chiaramente la differenza tra le due compagnie. E da lì, tutto è cambiato:“Brodie Lee, un mio amico, era venuto a mancare. La AEW ha organizzato uno show tributo incredibile. In quel periodo ero ancora in WWE, e il modo in cui hanno gestito quell’evento ha toccato qualcosa dentro di me, nella mia mente” ha spiegato. “Ho pensato: ‘Questi sono i buoni del pro wrestling.’”Dal tributo a Brodie Lee alla rivoluzione personale: il viaggio di Bryan DanielsonQuello show, che ancora oggi molti fan ricordano come uno dei momenti più toccanti del wrestling moderno, ha lasciato un segno indelebile in Danielson. 🔗 Zonawrestling.net - Bryan Danielson: “È stato il tributo a Brodie Lee a spingermi verso la AEW” ha recentemente svelato il momento esatto che lo ha spinto ad allontanarsi dalla WWE e sorprendentemente, non aveva nulla a che fare con titoli o tempi televisivi.In una nuova intervista con TalkSport.com,ha raccontato che la vera svolta è arrivata con lo showche la AEW ha dedicato aLee nel 2020. Quel momento, carico di emozione e rispetto, gli ha fatto percepire chiaramente la differenza tra le due compagnie. E da lì, tutto è cambiato:“Lee, un mio amico, era venuto a mancare. La AEW ha organizzato uno showincredibile. In quel periodo ero ancora in WWE, e il modo in cui hanno gestito quell’evento ha toccato qualcosa dentro di me, nella mia mente” ha spiegato. “Ho pensato: ‘Questi sono i buoni del pro wrestling.’”DalLee alla rivoluzione personale: il viaggio diQuello show, che ancora oggi molti fan ricordano come uno dei momenti più toccanti del wrestling moderno, ha lasciato un segno indelebile in. 🔗 Zonawrestling.net

Tony Khan parla di Bryan Danielson:”É stato infortunato, non ha mai detto di aver chiuso” - Tony Khan ha recentemente condiviso una valanga di novità durante il podcast Way of the Blade, affrontando vari temi: dal futuro di Bryan Danielson al brutale colpo con una mazza chiodata subito da Jon Moxley, fino al coinvolgimento della AEW nei prossimi show tributo. Per cominciare, Khan ha fatto chiarezza sulla situazione di Bryan Danielson, lontano dal ring da tempo a causa di un infortunio. 🔗zonawrestling.net

AEW: Bryan Danielson avvistato nel backstage di AEW Dynamite - Bryan Danielson potrebbe essersi ritirato dalla competizione a tempo pieno, ma ciò non gli ha impedito di farsi vedere in AEW. Durante le registrazioni di AEW Dynamite a Phoenix, Arizona, “The American Dragon” è stato avvistato nel backstage, come riportato da PWInsider Elite. Anche se non è apparso nello show, la sua presenza dietro le quinte non è passata inosservata. In passato, Danielson ha mantenuto un basso profilo durante le sue visite, rendendo il suo coinvolgimento ancora più intrigante. 🔗zonawrestling.net

Bryan Danielson: “Se mio figlio lotterà dovrà farlo per passione e non per i suoi genitori” - Il legame padre-figlio attraverso l’AEW Durante un’apparizione al The Nikki & Brie Show, Bryan Danielson ha condiviso un aspetto personale e commovente della sua vita: guardare il wrestling con il suo giovane figlio, Buddy. L’ex campione mondiale ha rivelato che il bambino ha già sviluppato una forte simpatia per una particolare star dell’AEW, creando momenti di grande connessione tra padre e figlio. 🔗zonawrestling.net

