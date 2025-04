Brutto incidente in Boschetto motociclista si schianta contro un' auto | è grave

grave incidente stradale, avvenuto lungo viale al Cacciatore nel primo pomeriggio di oggi 30 aprile. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è. 🔗 Triesteprima.it - Brutto incidente in Boschetto, motociclista si schianta contro un'auto: è grave Un ragazzo poco più che quarantenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di unstradale, avvenuto lungo viale al Cacciatore nel primo pomeriggio di oggi 30 aprile. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è. 🔗 Triesteprima.it

