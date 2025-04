Brunello Cucinelli lettera ai giovani | Divenite attori di una umanistica rivoluzione

lettera di Brunello Cucinelli ai giovani lo conferma: l'imprenditore umbro non è un semplice uomo d'affari, ma un visionario. Il fondatore della maison emblema del quiet luxury pioniere del cashmere sostenibile, anche autore del Il sogno di Solomeo. La mia vita e l'idea del capitalismo umanistico, lancia un appello ai ragazzi con un lungo scritto che li esorta a non ascoltare i rimproveri dei vecchi che si ripetono da millenni, ma di guardare al futuro con speranza, con la voglia di portare avanti i propri valori. La lettera completa"O miei cari giovani,la a vostra umanistica rivoluzione volge il cuore al futuro, ma guarda al passato, e dal passato apprende che molti uomini importanti, nel corso di secoli hanno criticato quelli della vostra età con parole severe.

