Brioche e rivoluzione – Femminismi a colazione

Brioche e rivoluzione –. 🔗 Baritoday.it - Brioche e rivoluzione – Femminismi a colazione Domenica 11 maggio alle ore 10:30 Ilenia Caito e Collettivo Bandelle, in collaborazione con la Compagnia Licia Lanera e il supporto di Spine Bookstore presentano presso l’atelier di AENDÖR STUDIO, in Via Davanzati 9, 70121 Bari, il terzo appuntamento del ciclo di incontri:–. 🔗 Baritoday.it

A Bari il primo appuntamento di Brioche e rivoluzione – Femminismi a colazione - Domenica 23 marzo alle ore 10:30 il Collettivo Bandelle con Ilenia Caito, in collaborazione con la Compagnia Licia Lanera e il supporto di Spine Bookstore presenta presso AENDÖR STUDIO, in Via Davanzati 9, 70121 Bari, il primo appuntamento di Brioche e rivoluzione – Femminismi a colazione... 🔗baritoday.it

Rassegna Brioche e rivoluzione – Femminismi a colazione - Domenica 6 aprile alle ore 10:30 Ilenia Caito e Collettivo Bandelle, in collaborazione con la Compagnia Licia Lanera e il supporto di Spine Bookstore presentano presso l’atelier di AENDÖR STUDIO, in Via Davanzati 9, 70121 Bari, il secondo appuntamento del ciclo di incontri: Brioche e rivoluzione... 🔗baritoday.it

