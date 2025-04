Bretella di San Genisio rinviata la votazione sulla proposta di Anas

votazione lunedì sera, in consiglio comunale ad Arcola, sul progetto proposto da Anas per la Bretella con l’Aurelia in località San Genisio: il parere preliminare sullo studio di fattibilità è rinviato alla prossima seduta, anche se Anas lo aveva voleva entro il 27 marzo. Un rinvio chiesto primariamente dal consigliere Paolo Magliani ma inizialmente bocciato e deciso solo a mezzanotte quando ormai i tempi si erano troppo allungati. La seduta si era aperta alle 20.15 ma alcuni consiglieri hanno fatto notare di aver ricevuto la documentazione sulla proposta Anas solo alle 13.30 del giorno stesso, a causa di un problema tecnico: l’allegato inviato via mail era troppo pesante, nessuno era riuscito ad aprirlo.Il consigliere Magliani ha dunque chiesto il rinvio al consiglio del 9 maggio: “Così sarà possibile il confronto con i neoeletti Comitati di zona. 🔗 Lanazione.it - Bretella di San Genisio, rinviata la votazione sulla proposta di Anas Arcola (La Spezia), 30 aprile 2025 – Nientelunedì sera, in consiglio comunale ad Arcola, sul progetto proposto daper lacon l’Aurelia in località San: il parere preliminare sullo studio di fattibilità è rinviato alla prossima seduta, anche selo aveva voleva entro il 27 marzo. Un rinvio chiesto primariamente dal consigliere Paolo Magliani ma inizialmente bocciato e deciso solo a mezzanotte quando ormai i tempi si erano troppo allungati. La seduta si era aperta alle 20.15 ma alcuni consiglieri hanno fatto notare di aver ricevuto la documentazionesolo alle 13.30 del giorno stesso, a causa di un problema tecnico: l’allegato inviato via mail era troppo pesante, nessuno era riuscito ad aprirlo.Il consigliere Magliani ha dunque chiesto il rinvio al consiglio del 9 maggio: “Così sarà possibile il confronto con i neoeletti Comitati di zona. 🔗 Lanazione.it

