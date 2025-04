Brennan vince in volata la prima tappa del Giro Romandia 2025 ed è il nuovo leader

Brennan mette la firma sulla prima tappa del Giro di Romandia 2025, da Munchestein a Friburgo di 193 km. Il corridore inglese si è imposto allo sprint davanti al francese Paret-Peintre e all'americana Schimdt, e grazie agli abbuoni, ha strappato la maglia di leader al connazionale Watson per tre secondi.A BRENNEAN LA PRRIMA tappa Giro Romandia 2025: LA CRONACALa fuga di giornata è orchestrata da Silvan Diller, Ben Zwiehoff, Gerben Kuypers, Amanuel Ghebreigzabhier ed Enzo Paleno, che accumulano un vantaggio di cinque minuti.Sul Col des Pontis il tedesco Zwiehoff e Kyupers vanno via in solitaria fino a 20 km dal traguardo. Dopodiché il gruppo raggiunge I fuggitivi e si prepara allo sprint che premia Brennan.Prologo Giro Romandia 2025: tappa e maglia per WatsonL'articolo Brennan vince in volata la prima tappa del Giro Romandia 2025 ed è il nuovo leader proviene da PeriodicoDaily Sport.

