Brazilian Jiu Jitsu | il ' Team Balestri' della Zodiaco Sport Club conquista tre titoli nazionali

Team Balestri' della palestra Zodiaco Sport Club di San Giuliano Terme hanno partecipato ai Campionati nazionali Italiani XFC di BJJ (Brazilian JIU Jitsu) a Modena, ottenendo tre vittorie in tre diverse categorie:- Categoria 70 kg: Matteo Burichetti- Categoria. 🔗 Pisatoday.it - Brazilian Jiu Jitsu: il 'Team Balestri' della Zodiaco Sport Club conquista tre titoli nazionali Sabato 27 aprile gli atleti del 'palestradi San Giuliano Terme hanno partecipato ai CampionatiItaliani XFC di BJJ (JIU) a Modena, ottenendo tre vittorie in tre diverse categorie:- Categoria 70 kg: Matteo Burichetti- Categoria. 🔗 Pisatoday.it

