braccialetto elettronico ad alessandro basciano

Svolta nel caso di stalking che coinvolge un’altra coppia nata nella casa del Grande Fratello:e Sophie Codegoni. Dopo la denuncia di lei, che portò mesi fa all’arresto dell’ex, la Cassazione ha deciso che il dj dovrà indossare ilse non vorrà finire agli arresti domiciliari.L’arresto e la scarcerazioneLa vicenda giudiziaria tra i due scatta nel novembre scorso, quandoviene arrestato per – evidenziò la gip Anna Magelli – “pluralità e gravità delle condotte persecutorie e violente . nonché dalle continue minacce di morte rivolte alla ex compagna”.Dopo pochi giorni, in seguito ad un interrogatorio di tre ore, viene disposta la scarcerazione poiché – dichiarò il legale di, Leonardo D’Erasmo – “il mio assistito è stato utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso”. 🔗 Davidemaggio.it