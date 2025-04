BPS approvato bilancio 2024 utile netto a €5105 mln e dividendo a €080 per azione con pagamento previsto dal 21 maggio 2025

Banca Popolare di Sondrio chiude il 2024 con una raccolta complessiva da clientela pari a €98,8 mld (+8,9%), sostenuta dalla crescita di raccolta indiretta e assicurativa; patrimonio netto in aumento a €4,16 mld e Total Capital Ratio al 18,18%

