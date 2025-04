Bper assegna 13 borse di studio a studenti meritevoli bergamaschi

Bper Banca rinnova concretamente il proprio impegno a favore dei territori, ponendo particolare attenzione al mondo della scuola, dell’istruzione e delle giovani generazioni.Istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena, oggi Bper Banca, il Premio è giunto quest’anno alla 58ª edizione, mantenendo intatta la sua vocazione originaria.Anche quest’anno, sono 300 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori premiati dall’Istituto che si sono distinti durante l’anno scolastico 2023-2024. I giovani, provenienti da 52 province italiane — tra cui 100 diplomati al quinto anno — hanno ricevuto ciascuno un assegno da 500 euro, per un valore complessivo dell’iniziativa pari a 150 mila euro.Hanno potuto concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti e le studentesse che, oltre ad avere un rapporto di clientela con Bper personalmente o tramite il proprio nucleo familiare, hanno riportato una media scolastica superiore a 810 o un voto di maturità non inferiore a 90100, risultando regolarmente iscritti all’anno scolastico successivo. 🔗 Bergamonews.it - Bper assegna 13 borse di studio a studenti meritevoli bergamaschi Banca rinnova concretamente il proprio impegno a favore dei territori, ponendo particolare attenzione al mondo della scuola, dell’istruzione e delle giovani generazioni.Istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena, oggiBanca, il Premio è giunto quest’anno alla 58ª edizione, mantenendo intatta la sua vocazione originaria.Anche quest’anno, sono 300 glie le studentesse delle scuole superiori premiati dall’Istituto che si sono distinti durante l’anno scolastico 2023-2024. I giovani, provenienti da 52 province italiane — tra cui 100 diplomati al quinto anno — hanno ricevuto ciascuno un assegno da 500 euro, per un valore complessivo dell’iniziativa pari a 150 mila euro.Hanno potuto concorrere all’zione dellediglie le studentesse che, oltre ad avere un rapporto di clientela conpersonalmente o tramite il proprio nucleo familiare, hanno riportato una media scolastica superiore a 810 o un voto di maturità non inferiore a 90100, risultando regolarmente iscritti all’anno scolastico successivo. 🔗 Bergamonews.it

