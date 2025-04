Boyzone | il documentario che racconta il fenomeno Boyband

raccontano senza filtri nella docuserie Sky Original Boyzone – Vita, morte e Boyband, disponibile dal 19 aprile su Sky Documentaries, in streaming su NOW e on demand. Un viaggio emozionante in tre episodi – tutti disponibili in binge – che ripercorre la parabola di una delle band più amate degli anni ’90, svelandone il lato più intimo, le fragilità, le tensioni, i trionfi e le perdite.Dal debutto nel 1993, sotto la guida del manager Louis Walsh, i Boyzone hanno conquistato il cuore di milioni di fan nel mondo, vendendo oltre 25 milioni di dischi e firmando alcune delle ballad più iconiche della loro epoca, da No Matter What a Father and Son. Il documentario, diretto da Sophie Oliver e prodotto da Curious Films per Sky, offre un ritratto sincero e toccante dei quattro membri sopravvissuti alla band, scavando nei retroscena del successo e riportando alla luce il dolore ancora vivo per la perdita di Stephen Gately, scomparso prematuramente nel 2009. 🔗 Panorama.it - Boyzone: il documentario che racconta il «fenomeno Boyband» Per la prima volta in trent’anni, Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch e Mikey Graham sino senza filtri nella docuserie Sky Original– Vita, morte e, disponibile dal 19 aprile su Sky Documentaries, in streaming su NOW e on demand. Un viaggio emozionante in tre episodi – tutti disponibili in binge – che ripercorre la parabola di una delle band più amate degli anni ’90, svelandone il lato più intimo, le fragilità, le tensioni, i trionfi e le perdite.Dal debutto nel 1993, sotto la guida del manager Louis Walsh, ihanno conquistato il cuore di milioni di fan nel mondo, vendendo oltre 25 milioni di dischi e firmando alcune delle ballad più iconiche della loro epoca, da No Matter What a Father and Son. Il, diretto da Sophie Oliver e prodotto da Curious Films per Sky, offre un ritratto sincero e toccante dei quattro membri sopravvissuti alla band, scavando nei retroscena del successo e riportando alla luce il dolore ancora vivo per la perdita di Stephen Gately, scomparso prematuramente nel 2009. 🔗 Panorama.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

L’alpinista Davide Chiesa in un documentario racconta la scalata all’Everest - Se anche questo racconto fosse una scalata, il campo base sarebbe l’Emilia-Romagna. La seconda stagione di ‘Traguardi! Sport e territorio in Emilia-Romagna’, inaugura con un episodio monografico di 12 minuti dedicato all’alpinismo, raccontato con la voce, le fotografie, i libri, i film e i... 🔗ilpiacenza.it

A Carpi Liliana Cavani per l'anteprima del documentario che racconta lo scandalo del suo "Il portiere di notte” - Liliana Cavani lunedì 28 aprile sarà a Carpi, sua città natale, per presentare in prima nazionale, alle 21 al cinema Corso, il documentario “Liliana Cavani. Il portiere di notte – Nascita e scandalo di un film leggendario” insieme al regista Adolfo Conti. L’appuntamento conclude il programma di... 🔗modenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Boyzone: il documentario che racconta il «fenomeno Boyband»; Boyzone - Vita, morte, boyband: la verità sconvolgente sul gruppo irlandese in onda stasera su Sky e NOW. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Boyzone: il documentario che racconta il «fenomeno Boyband» - La docuserie Sky Original racconta la storia dei Boyzone, tra successi globali, tensioni interne e la perdita di Stephen Gately ... 🔗panorama.it

“Boyzone – vita, morte e boyband” su Sky non potete assolutamente perdervela - Boyzone - vita, morte e boyband è arrivato anche da noi su Sky, dopo aver fatto tanto discutere Oltremanica e aver diviso l'opinione pubblica. Era inevitabile, vista la popolarità e la fama che ancora ... 🔗today.it

Boyzone - vita, morte e boyband: il documentario sulla storia del gruppo irlandese in esclusiva su Sky il 19 aprile - Per la prima volta in 30 anni, Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch e Mikey Graham raccontano la vera storia, tra gloria e tragedia, dei Boyzone nella docuserie Sky Original che ripercorre ... 🔗msn.com