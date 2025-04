Botte dopo inseguimento rocambolesco con speronamento | follia in pieno giorno

inseguimento ad alta velocità culminato in violenza si è verificato lunedì 28 aprile, intorno a mezzogiorno, tra le vie della città. L'episodio, forse scaturito da una contesa sentimentale, avrebbe visto protagonisti due uomini che hanno seminato il panico tra i passanti con. 🔗 Brindisireport.it - Botte dopo inseguimento rocambolesco con speronamento: follia in pieno giorno CEGLIE MESSAPICA - Unad alta velocità culminato in violenza si è verificato lunedì 28 aprile, intorno a mezzo, tra le vie della città. L'episodio, forse scaturito da una contesa sentimentale, avrebbe visto protagonisti due uomini che hanno seminato il panico tra i passanti con. 🔗 Brindisireport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, fuga spericolata per sfuggire alla polizia: 3 arresti dopo inseguimento e botte agli agenti - Tre cileni arrestati a Roma per resistenza e spaccio dopo una fuga spericolata in auto. Trovati droga e contanti. 🔗notizie.virgilio.it

Arrestato dopo un rocambolesco inseguimento - Lo tenevano d’occhio da tempo perché sottoposto a sorveglianza speciale e, quando si sono accorti che non aveva rispettato quanto disposto dall’autorità giudiziaria competente, si sono messi sulle sue tracce perché sospettato di effettuare consegne di droga a domicilio nonostante le prescrizioni impostegli. Una volta intercettato in auto insieme ad un connazionale, c’è stato un rocambolesco inseguimento terminato con la cattura dell’uomo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Calciatore dei Rangers multato per guida pericolosa dopo un Inseguimento a 160 km all’ora - Un calciatore dei Rangers Rabbi Matondo ha attirato l’attenzione della polizia per aver superato i 160 km/h mentre si dirigeva allo stadio Ibrox. Il calciatore 24enne, stava guidando la sua Audi Q8 sull’autostrada M8 di Glasgow, nei pressi del Kingston Bridge, il 1° agosto 2023, quando ha sorpassato un veicolo pesante e ha passato un semaforo rosso, nonostante fosse inseguito dagli agenti. Il nazionale gallese ha rischiato davvero grosso, tanto che la polizia temesse addirittura incidenti mortali lungo il percorso, ma alla fine tutti sono usciti illesi dal peculiare inseguimento che gli è ... 🔗ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Botte dopo inseguimento rocambolesco con speronamento: follia in pieno giorno; Botte dopo inseguimento rocambolesco con speronamento: follia in pieno giorno; La banda della Golf bianca in fuga dai carabinieri si schianta contro il muro; Botte alla moglie, costretta a vivere nel terrore: in manette un 57enne. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arrestato dopo un rocambolesco inseguimento - Una volta intercettato in auto insieme ad un connazionale, c’è stato un rocambolesco inseguimento terminato con la cattura dell’uomo. In manette è finito un tunisino già noto alle forze ... 🔗msn.com

Rocambolesco inseguimento a Milano: fermato un trentenne su scooter rubato - La conclusione dell’inseguimento Dopo aver girato in tondo nel quartiere, il trentenne ha compreso che le sue possibilità di fuga si erano esaurite. Ha quindi accostato nella zona dell’incrocio con ... 🔗gaeta.it

Arrestati tre presunti autori di furti in appartamento dopo un rocambolesco inseguimento. - Dopo un rocambolesco inseguimento per alcuni chilometri da parte dei poliziotti in borghese, ai quali si sono aggiunti subito quelli delle volanti, i fuggitivi sono stati fermati e sottoposti a ... 🔗antennaradioesse.it