Ilgiorno.it - Botte alla compagna in dolce attesa. Bloccato e rinchiuso dietro le sbarre

Picchia lache aspetta un figlio, fino a ferirlatesta. Arrivano i carabinieri che lo arrestano, ma solo dopo una colluttazione. Venerdì scorso a Persico Dosimo i carabinieri sono stati fatti intervenire in un’abitazione dove era in corso un violento litigio. Al loro arrivo i militari hanno trovato una donna in stato di avanzata gravidanza che presentava una feritatesta e diversi segni di percosse e il suo compagno, un 38enne, furibondo che dava fuori di matto e inveiva contro chiunque. I militari hanno chiamato un’ambulanza per soccorrere la donna e cercato di calmare l’esagitato il quale però non si è fermato, anzi, ha cominciato a fronteggiare i militari con spintoni e pugni, fortunatamente senza riuscir a ferire qualcuno.fine l’uomo è stato immobilizzato dai militari e portato in caserma, mentre la donna veniva acta al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove veniva medicata per le ferite riportate in testa e poi dimessa con una prognosi di 20 giorni. 🔗 Ilgiorno.it