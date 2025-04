Boston e Indiana alle semifinali di Conference Denver avanti 3-2 nella serie con i Clippers

Boston (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo Cleveland anche Boston e Indiana raggiungono le semifinali di Conference, New York manca il match-ball lasciando in vita Detroit mentre Denver fa valere il fattore campo e si porta sul 3-2 nella serie con i Clippers.Al TD Garden i Celtics campioni in carica chiudono sul 4-1 la serie con Orlando: 120-89 con un Jayson Tatum protagonista con 35 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. La svolta della gara nel terzo quarto quando, con i Magic (che non vincono un play-off dal 2010) avanti 51-47, Paolo Banchero (19 punti complessivi) incappa nel quarto fallo e poi, 79 secondi dopo, nel quinto: la sua uscita spiana la strada a Boston che attende ora una fra New York e Detroit.Una serie che resta ancora aperta nonostante i Knicks avessero gara 5 al Madison Square Garden: la spuntano invece i Pistons 106-103, guidati da Cade Cunningham (24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) e Ausar Thompson (22 punti) mentre resta ancora in panchina Simone Fontecchio, mai impiegato fin qui nei play-off.

Nba: LeBron infila il buzzer beater e i Lakers battono Indiana, comodi successi per Denver e Boston - Sei gare nella notte Nba, tra le quali spicca la vittoria all'ultimo secondo dei Los Angeles Lakers per 119-120 sul campo degli Indiana Pacers. Dopo aver passato tutta la ripresa a rincorrere, i padroni di casa hanno messo la freccia a 43? dalla sirena con il canestro e fallo di Haliburton, senza però fare i conti con LeBron James. Al termine di una partita sotto tono, in cui ha tirato male dal campo (solo 4/12 per 13 punti), il Re ha messo infatti il suo zampino sulla vittoria gialloviola con il tap-in allo scadere.

