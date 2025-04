Ilgiorno.it - Bosisio, dalla Terra al cosmo: i ricercatori della Nostra famiglia in missione per esplorare la medicina spaziale

Parini (Lecco), 30 aprile 2025 – IdiParini “volano” nello spazio con gli scienziati di Mars Planet Technologies, società bergamasca aeroattiva nello sviluppo di tecnologie per missioni di simulazione umane nello spazio. Una partnership per spingere nell'universo i confiniconoscenza e del benessere umano. Scopola, studiando e mitigando gli effetti delsulla salute e sulle prestazioni umane negli ambienti estremi, con particolare attenzione alla fisiologia e alla riabilitazione in condizioni di microgravità.L'accordoIdell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Eugenio Medea, sezione scientifica dell'associazione La, specializzati soprattutto nella riabilitazione dei bambini, e di Mars Planet Technologies di Curno, hanno firmato un protocollo d’intesa. 🔗 Ilgiorno.it