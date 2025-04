Borse europee miste | Milano in calo Madrid colpita dal blackout Parigi e Francoforte positive

Borse europee si confermano sempre miste con Milano che cede lo 0,5% zavorrata dalle vendite sulle banche (Unicredit -2%, Mps -1,86%, Banco Bpm -1,58%) e Madrid che lascia sul terreno l'1,47% mentre in Spagna proseguono le polemiche e le ricerche delle cause del blackout che ha messo sotto scacco il Paese per ventiquattrore.Per il resto le indicazioni positive del pil favoriscono Parigi e Francoforte (entrambe +0,5%). Più cauta Londra con il Ftse 100 che sale dello 0,15%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna quasi mezzo punto con farmaceutici e industriali in luce. In calo i finanziari ma soprattutto l'energia con il petrolio che si conferma debole con il wti che oscilla su 60 dollari e il brent sotto i 64 dollari al barile.Torna in rosso il prezzo del gas con i contratti Ttf che cedono lo 0,4% a 31,8 euro al megawattora. 🔗 Quotidiano.net - Borse europee miste: Milano in calo, Madrid colpita dal blackout, Parigi e Francoforte positive Lesi confermano sempreconche cede lo 0,5% zavorrata dalle vendite sulle banche (Unicredit -2%, Mps -1,86%, Banco Bpm -1,58%) eche lascia sul terreno l'1,47% mentre in Spagna proseguono le polemiche e le ricerche delle cause delche ha messo sotto scacco il Paese per ventiquattrore.Per il resto le indicazionidel pil favoriscono(entrambe +0,5%). Più cauta Londra con il Ftse 100 che sale dello 0,15%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna quasi mezzo punto con farmaceutici e industriali in luce. Ini finanziari ma soprattutto l'energia con il petrolio che si conferma debole con il wti che oscilla su 60 dollari e il brent sotto i 64 dollari al barile.Torna in rosso il prezzo del gas con i contratti Ttf che cedono lo 0,4% a 31,8 euro al megawattora. 🔗 Quotidiano.net

