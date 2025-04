Borse europee in calo dopo il calo del Pil Usa futures e Piazza Affari in rosso

Borse europee dopo l'inatteso calo del Pil Usa, che influisce anche sui future (Dow Jones -0,84% e Nasdaq -1,9%). Madrid (-1,81%) è la peggiore dietro a Milano (-1,44%), Francoforte (-0,66%), Parigi (-0,26%) e Londra (-0,13%).Sale a 112,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3 punti al 3,57% e quello tedesco di 4,5 punti al 2,45%. Risale il dollaro a 0,88 euro, 142,81 franchi e a 0,75 sterline. Sale l'oro (+0,98% a 3.305,5 dollari l'oncia), cede il greggio (-1,22% a 59,67 dollari al barile) e risale il gas naturale (+1,75% a 32,49 euro al MWh).In Piazza Affari scivolano Mps (-3,57%), Unicredit (-3,41%), Stm (-3,18%), Banco Bpm (-3,13%), Bper (-2,75%) e Intesa (-2,5%). Gira in calo anche Stellantis (-1,7%), mentre resistono in territorio positivo Campari (+3,67%) e Inwit (+1,44%).

