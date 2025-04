Borse europee e Usa riducono il calo finale Pil Usa inaspettatamente in ribasso

riducono il calo nel finale le principali Borse europee insieme ai listini Usa (Dow Jones -0,59% e Nasdaq -1,5%). Madrid cede lo 0,9%, Milano lo 0,75%, Francoforte e Londra si portano lievemente sopra la parità e Parigi (+0,43%) gira in positivo. A compensare l'inatteso calo dello 0,3% del Pil americano intervengono i dati sui consumi e sul reddito personale Usa, in linea con le stime, così come l'indice deflatore, in calo dal 2,7 al 2,3%.In ribasso oltre le stime anche le scorte settimanali di greggio, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi rimane sotto i 113 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,9 punti sotto al 3,58% e quello tedesco di 4,4 punti sotto al 2,45%. Risale il dollaro a 0,88 euro, 142,7 yen e a meno di 0,75 sterline. In rialzo anche l'oro (+1,03% a 3.306,74 dollari l'oncia), cede il greggio (Wti -1,16% a 59,72 dollari al barile), riduce la corsa invece il gas naturale (+1,3% a 32,38 euro al MWh). 🔗 Quotidiano.net - Borse europee e Usa riducono il calo finale, Pil Usa inaspettatamente in ribasso ilnelle principaliinsieme ai listini Usa (Dow Jones -0,59% e Nasdaq -1,5%). Madrid cede lo 0,9%, Milano lo 0,75%, Francoforte e Londra si portano lievemente sopra la parità e Parigi (+0,43%) gira in positivo. A compensare l'inattesodello 0,3% del Pil americano intervengono i dati sui consumi e sul reddito personale Usa, in linea con le stime, così come l'indice deflatore, indal 2,7 al 2,3%.Inoltre le stime anche le scorte settimanali di greggio, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi rimane sotto i 113 punti, con il rendimento annuo italiano indi 2,9 punti sotto al 3,58% e quello tedesco di 4,4 punti sotto al 2,45%. Risale il dollaro a 0,88 euro, 142,7 yen e a meno di 0,75 sterline. In rialzo anche l'oro (+1,03% a 3.306,74 dollari l'oncia), cede il greggio (Wti -1,16% a 59,72 dollari al barile), riduce la corsa invece il gas naturale (+1,3% a 32,38 euro al MWh). 🔗 Quotidiano.net

