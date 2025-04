Borse europee deboli dopo il calo dei listini Usa e del Pil americano

deboli le principali Borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, con il Dow Jones in ribasso dell'1,05% e il Nasdaq del 2,3%. Milano e Madrid cedono l'1,7%, Francoforte lo 0,7%, mentre Parigi e Londra lasciano sul campo lo 0,25% circa. Sui listini Usa pesa l'inatteso calo dello 0,3% del Pil americano, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale sopra i 113 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,58% e quello tedesco di 4,7 punti sotto al 2,44%.Risale il dollaro a 0,88 euro, 142,74 yen e a 0,75 sterline. In rialzo anche l'oro (+1,29% a 3.314,55 dollari l'oncia), cede il greggio (-0,91% a 59,88 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+2,5% a 32,75 euro al MWh).Effetto conti trimestrali per Stellantis (-2,04%), Volkswagen (-2%), ArcelorMittal (-5,69%) e TotalEnergies (-3,57%).

Borse europee deboli: attesa per le parole di Powell dopo dati inflazione - Le Borse europee proseguono deboli in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Il colpo subito da Nvidia sulle esportazioni in Cina, il calo degli ordini di Asml e le tensioni commerciali hanno influenzato negativamente i mercati. Dopo i dati dell'inflazione, tra gli investitori c'è attesa per le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che arriveranno in serata. Sul fronte valutario il dollaro resta debole sulle principali valute internazionali. 🔗quotidiano.net

Borse europee deboli dopo annuncio Bce sui tassi, Milano in calo dello 0,3% - Si mantengono fiacche le principali borse europee dopo l'annuncio della Bce sui tassi, in calo dello 0,25% come da stime, mentre i future Usa sono contrastati. Nell'ultima seduta prima di Pasqua la meno debole è Madrid (-0,15%), Milano cede circa lo 0,3%, Francoforte e Londra lo 0,6% e Parigi lo 0,8%. In rialzo a 119 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento italiano in rialzo di 2,8 punti al 3,72%, al pari di quello tedesco che sale invece al 2,53%. 🔗quotidiano.net

Borse europee in forte rialzo dopo rinvio dazi bilaterali da parte di Trump - Le Borse europee segnano il maggior rialzo dal Covid, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha deciso di rinviare di 90 giorni l'entrata in vigore dei dazi bilaterali su tutti i Paesi a parte la Cina. Francoforte sale del 7,5%, Milano del 7%, Parigi del 6,2% e Londra del 4,7% con gli investitori che si ricoprono dopo l'ondata di vendite delle ultime sedute, innescate dai timori di una recessione dell'economia globale. 🔗quotidiano.net

