Borse europee deboli | calo del Pil Usa e spread Btp-Bund in aumento

deboli le principali Borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, con il Dow Jones in ribasso dell'1,05% e il Nasdaq del 2,3%. Milano e Madrid cedono l'1,7%, Francoforte lo 0,7%, mentre Parigi e Londra lasciano sul campo lo 0,25% circa. Sui listini Usa pesa l'inatteso calo dello 0,3% del Pil americano, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale sopra i 113 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,58% e quello tedesco di 4,7 punti sotto al 2,44%. Risale il dollaro a 0,88 euro, 142,74 yen e a 0,75 sterline. In rialzo anche l'oro (+1,29% a 3.314,55 dollari l'oncia), cede il greggio (-0,91% a 59,88 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+2,5% a 32,75 euro al MWh).Effetto conti trimestrali per Stellantis (-2,04%), Volkswagen (-2%), ArcelorMittal (-5,69%) e TotalEnergies (-3,57%).

Borse europee deboli dopo annuncio Bce sui tassi, Milano in calo dello 0,3% - Si mantengono fiacche le principali borse europee dopo l'annuncio della Bce sui tassi, in calo dello 0,25% come da stime, mentre i future Usa sono contrastati. Nell'ultima seduta prima di Pasqua la meno debole è Madrid (-0,15%), Milano cede circa lo 0,3%, Francoforte e Londra lo 0,6% e Parigi lo 0,8%. In rialzo a 119 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento italiano in rialzo di 2,8 punti al 3,72%, al pari di quello tedesco che sale invece al 2,53%. 🔗quotidiano.net

Borse europee in calo: escalation Usa-Cina spaventa i mercati - Peggiorano le Borse europee in vista dell'apertura in profondo rosso di Wall Street, con gli investitori messi in fuga dall'escalation nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice paneuropeo Stoxx 600 cede il 4,5%, con le vendite che non risparmiano nessuno: Francoforte cede il 4,3%, Parigi il 4,2%, Milano il 4,1% e Londra il 3,8%. Le vendite sui farmaceutici, minacciati di nuovi dazi dal presidente americano affondano le Borse di Copenaghen (-6,4%), dove è quotata Novo Nordisk (-7,6%), e Zurigo (-5,6%), su cui sprofondano Novartis (-8,4%) e Roche (-6,8%). 🔗quotidiano.net

Borse europee in calo: escalation guerra commerciale Usa-Cina pesa su mercati - Peggiorano le Borse europee in vista dell'apertura in profondo rosso di Wall Street, con gli investitori messi in fuga dall'escalation nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice paneuropeo Stoxx 600 cede il 4,5%, con le vendite che non risparmiano nessuno: Francoforte cede il 4,3%, Parigi il 4,2%, Milano il 4,1% e Londra il 3,8%. Le vendite sui farmaceutici, minacciati di nuovi dazi dal presidente americano affondano le Borse di Copenaghen (-6,4%), dove è quotata Novo Nordisk (-7,6%), e Zurigo (-5,6%), su cui sprofondano Novartis (-8,4%) e Roche (-6,8%). 🔗quotidiano.net

Borsa: l'Europa si conferma debole con Wall Street, Milano -1,7% - Si confermano deboli le principali borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, con il Dow Jones in ribasso dell'1,05% e il Nasdaq del 2,3%. Milano e Madrid cedono l'1,7%, Francoforte lo 0,7%, ... 🔗ansa.it

Borse europee in calo dopo il calo del Pil Usa, futures e Piazza Affari in rosso - Le borse europee scendono dopo il calo del Pil Usa, con Piazza Affari in rosso e differenziale Btp-Bund in aumento. 🔗msn.com

Borsa: Europa allunga il passo, Milano +0,5%, future Usa deboli - Allungano il passo le principali Borse europee al passaggio di metà seduta, mentre si confermano negativi i future Usa con il persistere dell'incertezza sui dazi. (ANSA) ... 🔗msn.com