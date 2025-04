Borse di studio | 74 milioni all’Ersu di Messina

Borse di studio nell’anno accademico 20242025: ammontano a 26 milioni 669 mila euro, infatti, le risorse destinate ai quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia per gli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi. La misura contenuta in un. 🔗 Messinatoday.it - Borse di studio: 7,4 milioni all’Ersu di Messina Più fondi per ledinell’anno accademico 20242025: ammontano a 26669 mila euro, infatti, le risorse destinate ai quattro Enti regionali per il diritto allouniversitario della Sicilia per gli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi. La misura contenuta in un. 🔗 Messinatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Università, dalla Regione oltre 13,8 milioni per borse di studio dei dottorati - Ammonta a oltre 13,8 milioni di euro la somma destinata dalla Regione siciliana alle borse di studio per i dottorati di ricerca nell’anno accademico 2025-2026. La misura, finanziata con fondi del programma regionale FSE+ 2021-2017, è contenuta in un decreto pubblicato oggi dall’assessorato... 🔗agrigentonotizie.it

Borse di studio, la Regione stanzia altri 19 milioni di euro: "Entro questa settimana tutti riceveranno i soldi" - Entro questa settimana tutti gli studenti idonei a ricevere la borsa di studio riceveranno il bonifico. In totale si tratta di 3.446 studenti in attesa di pagamento. La Giunta regionale ha approvato oggi – lunedì 10 marzo 2025 – la delibera che prevede il trasferimento a Edisu di 19 milioni di... 🔗torinotoday.it

Scuola, in Emilia Romagna 5 milioni di euro per garantire le borse di studio a quasi 24 mila studenti - Cresce l’importo delle borse di studio (+4%) che saranno assegnate al 100% degli studenti dell’Emilia-Romagna aventi diritto. 5 milioni di euro le risorse stanziate dalla giunta regionale destinate ai ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e... 🔗riminitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Consiglio regionale della Sardegna, approvato il rendiconto 2024: oltre 74 milioni di spese, quasi 15 per i vitalizi.; Eredità Agnelli, disposti sequestri per 74,8 milioni; Lavoro, famiglia, scuola: tutti i fondi assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia; Eredità Agnelli, sequestrati 74,8 milioni a John, Lapo e Ginevra Elkann. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Università, la Regione Siciliana stanzia altri 26,6 milioni per le borse di studio Ersu: a Messina quasi 7,5 milioni - Verranno accolte anche le domande di altri 7.826 studenti universitari, idonei non assegnatari di borsa di studio ... 🔗gazzettadelsud.it

Rekeep premia 67 studenti. Borse di studio per 36mila euro - L’azienda conferma i riconoscimenti ai figli dei suoi dipendenti in base al merito. Il presidente Levorato: "Un’iniziativa che si fonda sulla fiducia nel talento delle persone". . 🔗msn.com

Erasmus in Italia: Isee a 50mila euro, stanziati 7 milioni/ Più borse di studio e alloggi economici - Erasmus in Italia: più fondi e Isee a 50mila euro per favorire la mobilità studentesca nazionale e ampliare le opportunità di borse di studio ... 🔗ilsussidiario.net