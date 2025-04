Borsa | Milano gira a -014% con Eni Unicredit e Banco Bpm

Banco Bpm (-0,82%) e di Unicredit (-0,76%). Sempre tonica invece Campari (+5,09%) seguita da Stellatis (+1,94%) e Leonardo (+1,42%). 🔗 Quotidiano.net - Borsa: Milano gira a -0,14% con Eni, Unicredit e Banco Bpm Tuffo in negativo per Piazza Affari. A dispetto delle altre Borse europee che restano con il segno più, il Ftse Mib cede lo 0,14% a 37.840 punti. A pesare sono i cali di Eni (-1,21%), Tenaris (-0,64%) ma anche diBpm (-0,82%) e di(-0,76%). Sempre tonica invece Campari (+5,09%) seguita da Stellatis (+1,94%) e Leonardo (+1,42%). 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Borsa, Milano apre in forte calo: Ftse Mib -2,68% - Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L’indice Ftse Mib si attesta a 32.753,72 punti, trainato al ribasso dalle performance negative di Buzzi (-5,18%), A2a (-4,51%), Eni (-4,44%) e Saipem (-4,4%). 🔗lapresse.it

Borsa: Milano chiude in rialzo, +1,73% - Piazza Affari chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,73% a 38.655 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in rialzo, +1,73% - Piazza Affari chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,73% a 38.655 punti. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Borsa: Milano gira a -0,14% con Eni, Unicredit e Banco Bpm; Borsa: Milano gira al rialzo (+0,5%) effetto trimestrali; Borsa: Milano gira al rialzo (+0,5%) effetto trimestrali; Borsa: Milano gira al rialzo (+0,5%) effetto trimestrali. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Borsa: Milano gira a -0,14% con Eni, Unicredit e Banco Bpm - Tuffo in negativo per Piazza Affari. A dispetto delle altre Borse europee che restano con il segno più, il Ftse Mib cede lo 0,14% a 37.840 punti. A pesare sono i cali di Eni (-1,21%), Tenaris (-0,64%) ... 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano a +0,14%, corre Campari, rallenta Stellantis - La Borsa di Milano resta positiva pur limando con il Ftse Mib che segna un +0,14% e scende sotto i 38mila punti. (ANSA) ... 🔗msn.com

Borsa: Milano gira al rialzo (+0,5%) effetto trimestrali - Gira in territorio positivo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,5% a 36.642 punti. A sostenere il listino le trimestrali di Eni (+2,6%), Saipem (+2,5 ... 🔗msn.com