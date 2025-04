Borsa | Milano chiude in ribasso -071%

ribasso Piazza Affari l'ultima seduta prima del ponte del 1o maggio. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,71% a 37.604 punti 🔗 Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in ribasso, -0,71% Ha chiuso inPiazza Affari l'ultima seduta prima del ponte del 1o maggio. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,71% a 37.604 punti 🔗 Quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in ribasso, -0,24% - Chiusura in ribasso per Piazza Affari nell'ultima seduta prima del ponte di Pasqua. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,24% a 35.980 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in deciso ribasso (-1,32%) - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni in ribasso dell'1,32% a 39.188 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in ribasso, -0,24% - Chiusura in ribasso per Piazza Affari nell'ultima seduta prima del ponte di Pasqua. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,24% a 35.980 punti. 🔗ansa.it

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,1%) - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,09% a 37.874 punti. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it