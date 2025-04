Borsa | l' Europa in avvio è positiva Francoforte +042%

Francoforte segna all'apertura un +0,42% con il Dax a 22.520 punti. Parigi è poco variata con un +0,01% e il Cac 40 a 7.556 punti. Londra registra, invece, un +0,14% con il Ftse 100 a 8.475 punti. 🔗 Quotidiano.net - Borsa: l'Europa in avvio è positiva, Francoforte +0,42% Le Borse europee aprono tendenzialmente positive.segna all'apertura un +0,42% con il Dax a 22.520 punti. Parigi è poco variata con un +0,01% e il Cac 40 a 7.556 punti. Londra registra, invece, un +0,14% con il Ftse 100 a 8.475 punti. 🔗 Quotidiano.net

Borsa: l'Europa chiude positiva, Parigi +1,13%, Londra +1,05% - Borse europee positive in chiusura di seduta. Parigi guadagna l'1,13% a 8.028 punti, Londra l'1,05% a 8.632 punti, Francoforte l'1,86% a 22.986 punti e Madrid l'1,46% a 13.001 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +0,42%, Londra +0,77% - Borse europee positive in chiusura della prima seduta della settimana. Parigi guadagna lo 0,42% a 8.006 punti, Londra lo 0,77% a 8.767 punti, Francoforte lo 0,57% a 21.911 punti e Madrid lo 0,29% a 12.712 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa, Europa verso avvio incerto. A Milano tiene banco il risiko bancario - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

