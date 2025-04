Borsa | l' Europa chiude a 2 velocità Parigi +05% Londra +014%

velocità le principali borse europee prima del ponte del 1o maggio. Parigi ha guadagnato lo 0,5% a 7.593 punti, Londra lo 0,37% a 8.494 punti, Francoforte lo 0,32% a 22.496 punti e Madrid ha ceduto lo 0,74% a 13.267 punti.

Borsa: l'Europa chiude positiva, Parigi +1,13%, Londra +1,05% - Borse europee positive in chiusura di seduta. Parigi guadagna l'1,13% a 8.028 punti, Londra l'1,05% a 8.632 punti, Francoforte l'1,86% a 22.986 punti e Madrid l'1,46% a 13.001 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: l'Europa chiude positiva, Parigi +1,13%, Londra +1,05% - Borse europee positive in chiusura di seduta. Parigi guadagna l'1,13% a 8.028 punti, Londra l'1,05% a 8.632 punti, Francoforte l'1,86% a 22.986 punti e Madrid l'1,46% a 13.001 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Europa chiude positiva, Parigi +1,09%, Francoforte +2,64% - Chiusura positiva per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,09% a 8.199 punti, Francoforte il 2,64% a 23.147 punti, Londra lo 0,7% a 8.871 punti e Madrid lo 0,44% a 13.381 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: l'Europa chiude a 2 velocità, Parigi +0,5%, Londra +0,14% - Hanno chiuso la seduta a 2 velocità le principali borse europee prima del ponte del 1/o maggio. Parigi ha guadagnato lo 0,5% a 7.593 punti, Londra lo 0,37% a 8.494 punti, Francoforte lo 0,32% a 22.496 ... 🔗ansa.it

Borsa: Europa chiude a 2 velocità, Parigi -0,3%, Londra +0,64% - Chiusura contrastata per le principali Borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,3% a 7.104 punti e Londra ha guadagnato lo 0,64% a 7.964 punti. Deboli Francoforte (-0,92% a 20.374 punti) e Madrid (-0 ... 🔗quotidiano.net