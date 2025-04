Borsa di Tokyo in rialzo | Nikkei avanza dello 029% in attesa dei dati macro

Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, dopo il giorno di festività nazionale di ieri, seguendo l'avanzata degli indici azionari Usa e in attesa dei dati macroeconomici sulla manifattura in Cina e sulla produzione industriale in Giappone.In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,29% a quota 35.943,04, aggiungendo 103 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 142,20 sul dollaro e si rafforza sull'euro a un valore di poco superiore a 162, con gli analisti che guardano all'esito della riunione della Bank of Japan (Boj) iniziata oggi. 🔗 Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei avanza dello 0,29% in attesa dei dati macro Ladiinizia la seduta col segno più, dopo il giorno di festività nazionale di ieri, seguendo l'ta degli indici azionari Usa e indeieconomici sulla manifattura in Cina e sulla produzione industriale in Giappone.In apertura il listino di riferimentosegna un progresso0,29% a quota 35.943,04, aggiungendo 103 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 142,20 sul dollaro e si rafforza sull'euro a un valore di poco superiore a 162, con gli analisti che guardano all'esito della riunione della Bank of Japan (Boj) iniziata oggi. 🔗 Quotidiano.net

